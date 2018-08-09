Вице-президент США рассказал, когда в стране создадут Космические войска

Это станет ответом на угрозы со стороны Китая и России

Вице-президент США Майк Пенc заявил, что к 2020 году в США появятся Космические силы, которые станут шестым родом американских войск. Об этом сообщает The Associated Press.

Пенс заявил, что создание нового рода войск вызвано необходимостью обеспечить американское господство в космосе в связи с усилением угроз со стороны Китая и России.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и бесконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный", - отметил он.

Пенс также уточнил, что детали реализации плана по созданию Космических сил будут обнародованы позже.

Напомним, США планируют развернуть в космосе сенсоры и другие элементы системы противоракетной обороны.