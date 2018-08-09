Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Стамбула

В Турции в аэропорту им. Ататюрка два пассажирских самолета столкнулись в зоне парковки лайнеров.

Об этом сообщает Kokpit.Aero.

В аварию попали Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines. Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Оба самолета получили повреждения, о пострадавших ничего не сообщается. Специалисты изучают последствия инцидента. Также начато расследование.

Пассажиров Turkish Airlines отправят в Грецию другим самолетом.

Напомним, около 20 человек погибли в результате крушения самолета в Швейцарских Альпах.