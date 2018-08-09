В ООН считают конфликт в Сирии почти законченным

По словам Советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Яна Эгеланна, конфликт в Сирии подходит к концу. ООН не нашла ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным.

Об этом Советник заявил во время брифинга, передает РИА Новости.

"Мы начинаем видеть конец этого конфликта… На сегодня ООН не видит ни одного района, который попадал бы под категорию осажденных", - заявил он.

Эгеланн также отметил, что боевые действия практически закончены на юго-западе страны, поэтому ООН теперь может доставить помощь в большее количество районов.

Напомним, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что объединение находится в "тревожной финансовой ситуации". Многие страны не уплатили взносы или вносят их с опозданием.