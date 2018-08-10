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Главная » Мир » Фото В Мексике нашли древний продолговатый череп

Фото В Мексике нашли древний продолговатый череп

<span class="label red">Фото</span> В Мексике нашли древний продолговатый череп
Фото: SkyNews
10.08.18 724
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В Мексике в пещере Пуил, которая находится в муниципалитете Такотальпа штата Табаско, археологи нашли три скелета.

Одному из них, обладающему вытянутой формой, около семи тысяч лет, двум другим примерно четыре тысячи лет, сообщает SkyNews.

Пещера, как утверждают ученые, использовалась не для жилья, а для священных ритуалов и погребений. Самое интересное, что один из черепов имеет продолговатую форму.

В настоящее время останки переданы в археологический музей города Мехико.

Напомним, на запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение сарматского периода.

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