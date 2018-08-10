Премьер-министр России назвал новые американские санкции объявлением войны

По мнению Медведева, санкции РФ не страшны, поскольку она "последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления"

В случае усиления экономических санкций против России, последней придется отвечать экономическими, политическими и иными методами.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По его словам, если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то в России это будут считать объявлением экономической войны.

"И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - заявил Медведев.

При этом, по его мнению, санкции РФ не страшны, поскольку она "последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления".

Напомним, в США предложили признать Россию государством, спонсирующим терроризм.