Ассанж может дать показания по вмешательству России в американские выборы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривает возможность дать показания перед Сенатом США по делу вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы.
"Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - рассказал адвокат Дженнифер Робинсон.
Напомним, Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству РФ в выборы.