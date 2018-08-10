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Главная » Мир » Ассанж может дать показания по вмешательству России в американские выборы

Ассанж может дать показания по вмешательству России в американские выборы

Ассанж может дать показания по вмешательству России в американские выборы
Фото: 24 канал

Его защита требует гарантий безопасности

10.08.18 211
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривает возможность дать показания перед Сенатом США по делу вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы.

"Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - рассказал адвокат Дженнифер Робинсон.

Напомним, Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству РФ в выборы.

 

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