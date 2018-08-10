Отец и мать Мелании Трамп стали гражданами США

Родители первой леди США Мелании Трамп получили американское гражданство.

Об этом сообщает телеканал NBC New York.

"Виктор и Амалия Кнавс, оба в возрасте 70-ти лет, приняли присягу и получили гражданство на специальной частной церемонии в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Родители Мелании Трамп - словенские иммигранты: отец - бывший автодилер, а мать - работница текстильной фабрики. Они жили в США как постоянные резиденты.

Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам никак не прокомментировала ситуацию, поскольку "родители Мелании Трамп не является частью администрации и заслуживают на приватность".

Напомним, у Трампа могут радикально усложнить получение гражданства и "грин карты".