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Дело в отношении спецпредставителя МИД РФ о домогательствах передали в прокуратуру

Дело в отношении спецпредставителя МИД РФ о домогательствах передали в прокуратуру
Фото: Информ-UA

Стивену Сигалу грозят серьезные неприятности

10.08.18 232
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Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает дело о домогательствах в отношении актера Стивена Сигала, который недавно получил должность в МИД РФ и был назначен спецпредставителем МИД по российско-американским гуманитарным связям.

Об этом пишет Настоящее время.

Отмечается, что еще в январе полиция Лос-Анджелеса сообщала, что завела дело в отношении Сигала. Тогда несколько женщин обвинили его в домогательствах, включая актрису Дженни Маккарти и журналистку Лизу Герреро. В марте обвинения против Сигала выдвинули еще две женщины. Одна заявила, что он ее изнасиловал в 1993 году. Вторая заявила, что в 2002 году, когда ей было 17 лет, она проходила прослушивание в бикини, и актер трогал ее грудь и половые органы.

Маккарти рассказывала, что в 1995 году, когда она проходила пробы для фильма "В осаде-2", Сигал также предложил ей раздеться, хотя никаких сцен с обнажением в сценарии картины не было. Сигал тогда отрицал эти обвинения.

Корреспондентка Inside Edition Лиза Герреро обвинила Сигала в том, что тот пригласил ее в раздевалку, а когда она ему отказала, сцены с ее участием были полностью вырезаны из фильма "Огонь из преисподней" (Fire Down Below).

Помимо них на поведение Сигала также жаловались актрисы Порция де России (по ее словам, актер пытался ее раздеть во время кинопроб) и Джулиана Маргулис. Но что именно из этих обвинений попало в дело Сигала – прокуратура Лос-Анджелеса не раскрывает.

Напомним, Вайнштейн подтвердил, что предлагал женщинам работу в обмен на секс.

 

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