Актер Джеки Чан вместе со съемочной группой своего нового фильма попал под грязевую лавину в Китае. В результате ЧП были снесены грузовики и палатки. Снимки с места происшествия актер опубликовал в своем личном блоге.
Отмечается, что сейчас артист снимается в приключенческом боевике "Проект икс", выход которого должен состояться в 2019 году.
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Фото: jackiechan.com
"Сегодня мы начали съёмки на локации, но погода внезапно изменилась, и мы попали под огромный селевой поток. Несколько наших грузовиков застряли в реке из грязи. Многие члены команды испугались, потому что это произошло внезапно...", - прокомментировал актер свои снимки.
Фото: jackiechan.com
Однако вскоре съемочной группе прибыла подмога. Грузовики были отбуксированы в безопасное место.
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