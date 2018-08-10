В результате ЧП были снесены грузовики и палатки

Актер Джеки Чан вместе со съемочной группой своего нового фильма попал под грязевую лавину в Китае. В результате ЧП были снесены грузовики и палатки. Снимки с места происшествия актер опубликовал в своем личном блоге.



Отмечается, что сейчас артист снимается в приключенческом боевике "Проект икс", выход которого должен состояться в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский

Фото: jackiechan.com

"Сегодня мы начали съёмки на локации, но погода внезапно изменилась, и мы попали под огромный селевой поток. Несколько наших грузовиков застряли в реке из грязи. Многие члены команды испугались, потому что это произошло внезапно...", - прокомментировал актер свои снимки.

Фото: jackiechan.com

Однако вскоре съемочной группе прибыла подмога. Грузовики были отбуксированы в безопасное место.

Ранее сообщалось, что французского актера Сами Насери, известного по главной роли во франшизе "Такси", избили в Москве.