Американский суд обязал развернуть самолет и привезти назад депортированных иммигрантов

Правительство обязали прекратить вывозить из страны истцов по делам о защите от бандитизма и домашнего насилия

В четверг, 9 августа, во время слушания в зале федерального суда в Вашингтоне судья узнал о том, что правительство неожиданно депортировало двух иммигранток: мать и дочь уже летели в Центральную Америку, хотя их дело должны были рассматривать именно в этот день.

Судья пришел в ярость и принял решение препятствовать подобным инцидентам впредь, пишет NBC News.

Окружной судья США из округа Колумбия, Эммет Салливан, председательствовал на судебном заседании по иску, поданному Американским союзом гражданских свобод и Центром социальной политики и гендерных исследований. На момент своего появления в суде он был уверен, что ни один из истцов по делу не будет депортирован, как минимум, до полуночи в пятницу.

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Судья немедленно обязал администрацию развернуть самолет и вернуть участниц дела в Штаты. Также Салливан обязал правительство прекратить вывозить из страны истцов по делам о защите от бандитизма и домашнего насилия.

Истцы, которые находились на борту самолета, были идентифицированы как Кармен и ее младшая дочь (настоящие имена не называются). В этот момент, как сказала ведущий адвокат Американского союза гражданских свобод Дженнифер Ченг Ньюэлл, женщины находились на полпути от Техаса в Эль Сальвадор.

Департамент службы национальной безопасности заявил, что "соблюдает приказ суда, и по прибытии в Сальвадор истцы не выйдут из самолета и будут незамедлительно возвращены в Соединенные Штаты".

Судебный иск был подан, чтобы оспорить решение генерального прокурора Джеффа Сешнса об исключении бандитизма и домашнего насилия из списка причин для предоставления убежища иммигрантам. Для своих истцов Союз потребовал восстановить эти пункты.

Салливан предложил правительственным чиновникам, включая Сешнса, прервать депортацию двух истцов и заявил, что их депортация неприемлема.

"В своем стремлении депортировать как можно больше иммигрантов администрация Трампа ставит этих женщин и детей в серьезную опасность изнасилования, избиения или убийства, — сказала Ньюэлл. — Мы взволнованы тем, что правительство депортировало наших клиенток рано утром, и не успокоимся, пока они не вернутся в безопасное место".

Напомним, власти США хотят размещать детей мигрантов на военных базах.