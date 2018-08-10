Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Американский суд обязал развернуть самолет и привезти назад депортированных иммигрантов

Американский суд обязал развернуть самолет и привезти назад депортированных иммигрантов

Американский суд обязал развернуть самолет и привезти назад депортированных иммигрантов
Фото: Без Табу

Правительство обязали прекратить вывозить из страны истцов по делам о защите от бандитизма и домашнего насилия

10.08.18 182
000

В четверг, 9 августа, во время слушания в зале федерального суда в Вашингтоне судья узнал о том, что правительство неожиданно депортировало двух иммигранток: мать и дочь уже летели в Центральную Америку, хотя их дело должны были рассматривать именно в этот день.

Судья пришел в ярость и принял решение препятствовать подобным инцидентам впредь, пишет NBC News.

Окружной судья США из округа Колумбия, Эммет Салливан, председательствовал на судебном заседании по иску, поданному Американским союзом гражданских свобод и Центром социальной политики и гендерных исследований. На момент своего появления в суде он был уверен, что ни один из истцов по делу не будет депортирован, как минимум, до полуночи в пятницу.

Судья немедленно обязал администрацию развернуть самолет и вернуть участниц дела в Штаты. Также Салливан обязал правительство прекратить вывозить из страны истцов по делам о защите от бандитизма и домашнего насилия.

Истцы, которые находились на борту самолета, были идентифицированы как Кармен и ее младшая дочь (настоящие имена не называются). В этот момент, как сказала ведущий адвокат Американского союза гражданских свобод Дженнифер Ченг Ньюэлл, женщины находились на полпути от Техаса в Эль Сальвадор.

Департамент службы национальной безопасности заявил, что "соблюдает приказ суда, и по прибытии в Сальвадор истцы не выйдут из самолета и будут незамедлительно возвращены в Соединенные Штаты". 

Судебный иск был подан, чтобы оспорить решение генерального прокурора Джеффа Сешнса об исключении бандитизма и домашнего насилия из списка причин для предоставления убежища иммигрантам. Для своих истцов Союз потребовал восстановить эти пункты.

Салливан предложил правительственным чиновникам, включая Сешнса, прервать депортацию двух истцов и заявил, что их депортация неприемлема.

"В своем стремлении депортировать как можно больше иммигрантов администрация Трампа ставит этих женщин и детей в серьезную опасность изнасилования, избиения или убийства, — сказала Ньюэлл. — Мы взволнованы тем, что правительство депортировало наших клиенток рано утром, и не успокоимся, пока они не вернутся в безопасное место".

Напомним, власти США хотят размещать детей мигрантов на военных базах.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Отец и мать Мелании Трамп стали гражданами СШААссанж может дать показания по вмешательству России в американские выборыПремьер-министр России назвал новые американские санкции объявлением войны
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 14412
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10898
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11855
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21066
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12968
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27184
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14364
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26240
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6013
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14966
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 8753 / 9810
  2. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 3666 / 4704
  3. Большую окружную дорогу в Киеве перекроют почти на год 3246 / 3691
  4. На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков 1591 / 1867
  5. Запороговый раздражитель. За что "подвесили" ректора Одесского медуниверситета 1484 / 1758
  6. В маршрут поезда "четырех столиц" включат пятую 1229 / 1722
  7. Телевизионный протест. Журналисты ТСН выступили против появления жены Медведчука в проекте канала "1+1" 1211 / 1367
  8. Греция отказывает членам РПЦ в визах 1208 / 1390
  9. В Киеве запустили производство дефицитных крупнокалиберных снарядов 1153 / 1342
  10. Появилось видео перехвата израильской ПВО ракеты из сектора Газа 1150 / 1545
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 16 / 9810
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 15 / 1898
  3. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 10 / 2951
  4. Отечество в кибербезопасности. Как волонтёры защищают Украину на информационном фронте 7 / 1440
  5. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 7 / 4704
  6. Пункт пропуска Станица Луганская закроют для разминирования 4 / 84
  7. В Киеве запустили производство дефицитных крупнокалиберных снарядов 4 / 1342
  8. Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы 3 / 3846
  9. Количество вирусов, ворующих деньги через мобильные приложения, растет, - исследование 3 / 1384
  10. Большую окружную дорогу в Киеве перекроют почти на год 3 / 3691
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.