Аноним наклеил на Аллее славы Голливуда десятки звезд в поддержку Трампа

Акция была проведена в ответ на то, что неизвестные несколько раз разрушали звезду

На Аллее славы Голливуда появилось около 50 звезд американского президента Дональда Трампа. Их наклеил уличный анонимный художник.



Акция была проведена в ответ на то, что неизвестные несколько раз разрушал звезду, сообщает The Hollywood reporter.

Автор наклеенных звезд отметил, что любая попытка убрать имя президента США с Аллеи Славы обернется тем, что появится 30 новых звезд с надписью "Дональд Трамп".



Художник-аноним и его помощники назвали себя "Фракцией". Они потратили около 1 тыс. долларов на изготовление таких наклеек. Отмечается, что их частично финансировал молодой предприниматель.



Тем не менее клининговая компания уже убрала эти звезды. Ее представитель насчитал около 50 таких наклеек.



Напомним, недавно власти Западного Голливуда единогласно высказались в поддержку предложения о том, чтобы убрать звезду Трампа с Аллеи славы. Городские власти таким образом отреагировали на то, что президент США плохо обращается с женщинами.