На аукционе The Canterbury Auction Galleries в Англии продана посмертная бронзовая маска лица и кистей рук Иосифа Сталина. Лот ушел с молотка за 17,3 тысячи долларов.



Об этом сообщает The Daily Express.



Имя нового владельца бронзового лика вождя СССР неизвестно. Экс-владельцем маски являлся британец, который якобы обнаружил ее на чердаке своего деда.

Аукционер Дэн Пондер признался, что испытал определенный шок, когда к нему пришел прежний владелец маски и попросил выставить ее на продажу.



Оценить лот было не просто, но примером послужила другая маска, которая ушла с молотка в английском графстве Шропшир за сумму около 6 тысяч долларов.



Для аукционеров стал сюрпризом тот факт, что данная маска была продана за довольно крупную сумму.

Россияне скорее готовы слышать о государственных успехах, чем о преступлениях диктатора Иосифа Сталина. Об этом свидетельствуют данные ежедневного опроса "ВЦИОМ-Спутник".