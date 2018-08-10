Новая Зеландия запретит использование одноразовых пластиковых пакетов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в эфире местного телевидения, что правительство страны намерено в течение года полностью запретить использование одноразовых пластиковых пакетов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы откажемся от использования одноразовых пластиковых пакетов, чтобы таким образом проявить заботу о нашей окружающей среде и защитить чистую, зеленую репутацию Новой Зеландии", - сказала она.

Ардерн отметила, что жители Новой Зеландии ежегодно используют "сотни миллионов одноразовых пакетов".

"Это целая гора пакетов, большинство из которых в конечном итоге загрязняют наши драгоценные прибрежные зоны и морскую среду, нанося серьезный вред всем морским обитателям", - заявила премьер-министр.

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Она добавила, что пластиковым пакетам существуют "устойчивые альтернативы, которые могут использовать как потребители, так и бизнес-сообщество".

Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов уже ввели более 40 стран. Первой страной, по данным ООН, запретившей пластиковые пакеты, стал Бангладеш.

Руководство ЕС ранее сообщило, что к 2019 году намерены сократить использование одноразовых пластиковых пакетов на территории объединения на 80%.

Напомним, Австралия уже официально запретила пластиковые пакеты. ООН призывает к глобальному запрету одноразовых пластиковых пакетов до 2022 года.