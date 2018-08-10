Новые санкции США против России нелегитимны, - Путин

Президент России Владимир Путин назвал очередные санкции США против России нелегитимными.



Об этом он сказал на совещании с членами Совета безопасности федерации, сообщает в пятницу, 10 августа, пресс-служба Кремля..

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"Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", - говорится в сообщении.

Напомним, Госдепартамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Кроме того, американские сенаторы подготовили законопроект о дополнительных санкциях в ответ на "агрессию Кремля".

Российский МИД уже назвал новые санкции драконовскими, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил их с объявлением экономической войны.