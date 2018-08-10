Красный Крест: в КНДР 70% жителей находятся на грани голода

В стране недоедает каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет

Международная федерация Красного Креста обнародовала заявление о потенциальном продовольственном кризисе в Северной Корее из-за усыхания урожая на рисовых, кукурузных и других полях, передает Reuters.

"Полномасштабный продовольственный кризис может произойти в Северной Корее, изолированной стране, обложенной санкциями, из-за засухи", - говорится в сообщении.

Красный крест акцентирует, что 25-миллионное население Северной Кореи имеет хронические проблемы с питанием, особенно это касается детей. Приблизительно 70 % жителей страны находятся "на грани голода", а каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет хронически недоедает.

Отмечается, что продовольственная ситуация в стране ухудшилась в связи с международными санкциями, наложенными на КНДР.

В заявлении также говорится, что в стране не было дождя с июля месяца, средняя температура воздуха поднялась до 59 градусов по Цельсию, и что дожди ожидаются только в середине августа.

Напомним, по данным ООН, в мире голодают более 11 миллионов человек.