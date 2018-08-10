В Израиле перенесут тюрьму, чтобы раскопать древний храм

В 2021 году в израильском Мегиддо начнутся полномасштабные раскопки древнего христианского храма. Ради этого придется переместить находящуюся прямо над ним тюрьму.

Об этом сообщает Седмица.

В 2005 году во время работ по расширению обветшавшей тюрьмы были обнаружены остатки христианского молитвенного зала 3-го века, в том числе мозаика с изображением Иисуса Христа. Было раскопано здание с мозаикой, найдены более ранние артефакты, затем участок был законсервирован под наблюдением археологов.

"Когда христианский молитвенный зал впервые был найден под зданием тюрьмы, мы все были взволнованы, - говорит Мэтью Адамс, директор Института археологических исследований им. Олбрайта в Иерусалиме, который многие годы раскапывал Мегиддо. - А потом мы поняли: "О, это же тюрьма строгого режима, так что мы никогда не сможем здесь продолжить раскопки".

Тем не менее, власти решили вопрос не в пользу тюрьмы.

"Тюрьма, рассчитанная на содержание 1000 опасных заключенных, будет перемещена, будет построен новый комплекс, который позволит открыть мозаики и обеспечит людям со всего мира возможность увидеть Мегиддо", - сказала пресс-секретарь тюремной службы Николь Ингландер.

Этот район, по-видимому, был культурным плавильным котлом два тысячелетия назад, - тут жили евреи, христиане и язычники-римляне. Предполагается, что взаимодействие между ранними христианами и Римской Империей было намного сложнее, чем считалось ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США открыли новый вид динозавра

Напомним, на место археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве стала просачиваться вода из-за аварии на магистральном водопроводе, пока это заметили, на месте раскопок уже образовалась огромная лужа.