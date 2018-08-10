Макрон и Путин говорили по телефону, поднималась ли тема Сенцова неизвестно

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэл Макрон провели в пятницу телефонные переговоры, сообщает Интерфакс – Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации агентства, стороны обсудили некоторые аспекты урегулирования конфликта в Сирии. О других темах разговора, в том числе обсуждался ли вопрос освобождения Олега Сенцова, не сообщается.

Как ранее сообщало агентство Reuters, президент Макрон собирался обсудить с Путиным ситуацию с Олегом Сенцовым.

Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает.

После этого, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова для его спасения.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию оказать Олегу Сенцову квалифицированную медицинскую помощь.