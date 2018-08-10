В Британии стало на одну гору больше

В Великобритании появилась еще одна гора после того, как эксперты установили, что холм в Озерном крае (графство Камбрия) на метр выше, чем считалось раннее. Об этом пишет Independent.

Независимые геодезисты Джон Барнард и Грэм Джексон на протяжении последних десяти лет проверяют высоту холмов, которые близки к отметке высоты в 609,2 м, объекты выше которой считаются горами.

В ходе их последнего обследования, что настоящая высота холма Миллер Мосс составляет 610,1 м, а не 609 м, как считалось ранее.

Теперь Миллер Мосс официально признали 446-й горой Англии и Уэльса. В ближайшее время Британское картографическое управление обозначит новую гору на своих картах.

Напомним, в конце июля военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады поднялись на гору Монблан – самую высокую гору Европы.