Лукашенко обвинил Россию в недобросовестности

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает в пятницу, 10 августа, БелТа.

По его словам, Россия создает недобросовестную конкуренцию.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они (россияне) от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, Москва делает упрек Вашингтону и западным странам в создании "неконкурентного преимущества", хотя при этом сама создает такие же условия для Минска.

"Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - резумировал глава Беларуси.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию не бояться возможного вступления Украины в НАТО.