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Главная » Мир » Экс-советник Белого дома уверяет, что Трамп называет афроамериканцев словом на букву "Н"

Экс-советник Белого дома уверяет, что Трамп называет афроамериканцев словом на букву "Н"

Экс-советник Белого дома уверяет, что Трамп называет афроамериканцев словом на букву "Н"
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Многие считают, что это попытка мести бывшему шефу 

10.08.18 232
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Бывшая советница Белого дома Омароса Маниго Ньюман  написала в своих мемуарах, что нынешний глава Белого дома Дональд Трампявляется расистом и не стесняется употреблять оскорбительное слово на букву "Н" в отношении афроамериканцев. Об этом сообщает The Guardian.

По словам женщины, она была свидетелем того, как Дональд Трамп употреблял расистские эпитеты. Критики, однако, утверждают, что слова экс-советника Белого дома не заслуживают доверия. По их мнению, она пытается очернить имидж президента, чтобы отомстить ему за свое увольнение в декабре. Но сама Ньюман пишет, что это не соответствует действительности. Она отмечает, что перед увольнением "осознала, что Дональд Трамп действительно расист, ханжа и ненавидит женщин".

"Моя уверенность в записи употребления им слова на букву "Н" и его частое использование этого слова были вершиной целой горы действительно убедительных вещей, которые я наблюдала рядом с ним, в частности, на протяжении последних двух лет", - утверждает женщина.

Она уверена, что Трамп действительно плохо относится к чернокожим.

"Использование слова на «Н» было не просто способом говорить. Хуже, именно так он думал обо мне и о афроамериканцах в целом", - добавила она, вспоминая времена своего ухода из Белого дома.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что он не является расистом, отвечая на вопрос журналиста, вызванный оскорбительными комментариями, которые, по словам ряда сенаторов, были допущены президентом США на совещании в Белом доме.

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