Лукашенко назвал россиян варварами

Президент Беларуси заявил, что Россия ведет себя так же, как и западные конкуренты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщает БелТА.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил Александр Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.

Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.

"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем, - добавил президент Белоруссии. - Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами" и так далее, и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно".

По словам президента Белоруссии, Москва "всячески поддерживает, субсидирует" российского производителя сельхозтехники компанию "Ростсельмаш", и этим нарушает договоренности, заключенные в рамках ЕАЭС.

"Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий.



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Напомним, комитет Совета Федерации по международным делам поддержал кандидатуру силовика Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси, продемонстрировав, что политика Москвы в отношении Минска меняется.