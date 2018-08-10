СМИ: В офисе еврейской общины в Москве прошел обыск

Российская полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины и якобы нашла там запрещенную антисемитскую литературу, сообщает Русская служба ВВС.
По словам адвоката Игоря Зубера, обыски прошли в рамках проверки лидера еврейского движения Шахар Александра Каргина, который является российским представителем правящей в Израиле партии Ликуд. Какова была цель обысков, адвокату неизвестно.
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Обыск длился около часа-полтора. Адвокат настаивает, что запрещенную литературу подбросили.
"Изъята была литература различного содержания. Прежде всего националистическая... и носящая антисемитский характер. Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера? Это абсурд! Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена", - сказал он.
Напомним, в Крыму прошли обыски в домах нескольких крымских татар, в том числе у активиста организации "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева в Бахчисарае.