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Главная » Мир » СМИ: В офисе еврейской общины в Москве прошел обыск

СМИ: В офисе еврейской общины в Москве прошел обыск

СМИ: В офисе еврейской общины в Москве прошел обыск
Фото:Woomka

Изъята литература якобы антисемитского характера

10.08.18 133
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Российская полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины и якобы нашла там запрещенную антисемитскую литературу, сообщает  Русская служба ВВС.

По словам адвоката Игоря Зубера, обыски прошли в рамках проверки лидера еврейского движения Шахар Александра Каргина, который является российским представителем правящей в Израиле партии Ликуд. Какова была цель обысков, адвокату неизвестно.

Обыск длился около часа-полтора. Адвокат настаивает, что запрещенную литературу подбросили.

"Изъята была литература различного содержания. Прежде всего националистическая... и носящая антисемитский характер. Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера? Это абсурд! Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена", - сказал он.

Напомним,  в Крыму прошли обыски в домах нескольких крымских татар, в том числе у активиста организации "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева в Бахчисарае.

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