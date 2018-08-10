В Бухаресте антиправительственную акцию протеста разгоняли слезоточивым газом

В Бухаресте против участников антиправительственной акции был применен слезоточивый газ.
Об этом сообщает агентство Agerpres.
Protest Diaspora/Circa 10.000 de persoane la mitingul din Piaţa Victoriei - https://t.co/wWGnmNOzax— AGERPRES (@agerpres) 10 августа 2018 г.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO pic.twitter.com/DZlG1LmeQZ
Протестующие заблокировали движение транспорта на улицах румынской столицы и начали бросать в жандармов бутылки с водой. После этого полиция применила газ.
Медики оказали нескольким пострадавшим помощь на месте, а один из жандармов получил травму предплечья и был доставлен в больницу, говорится в сообщении.
Протестный митинг был запланирован на вечер 10 августа. Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии загодя возбудило уголовное дело в соответствии с законом о "предотвращении и борьбе с терроризмом" от 2004 года в отношении гражданина Овидиу Гросу за подстрекательство к насилию во время предстоящей акции протеста в Бухаресте.
По данным Agerpres, протестующие начали собираться на площади Виктории еще вечером 9 августа.
Protest Diaspora/Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după o busculadă produsă în faţa guvernului - https://t.co/169apOBebh— AGERPRES (@agerpres) 10 августа 2018 г.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO pic.twitter.com/OwCrnbdmxs
"Перед зданием правительства собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, а также протестующие, которые приехали в Бухарест из разных уездов", - передавало агентство.
Пресс-служба мэрии Бухареста сообщила, что одобрила разрешение на проведение "митинга с миллионом участников" и приняла меры повышенной безопасности.
Румыны намерены потребовать роспуска парламента и отставки правительства, досрочных выборов, независимости юстиции, а также создания однопалатного парламента, в который войдут 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сообщается на странице мероприятия в соцсети Facebook.
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Напомним, в феврале в Бухаресте проходили многотысячные протесты - крупнейшие за последние 25 лет. В воскресенье, 5 февраля, на центральную площадь румынской столицы вишли более 200 тыс. человек.