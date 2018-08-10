В Бухаресте антиправительственную акцию протеста разгоняли слезоточивым газом

Потасовка завязалась еще до начала акции

В Бухаресте против участников антиправительственной акции был применен слезоточивый газ.

Об этом сообщает агентство Agerpres.

Protest Diaspora/Circa 10.000 de persoane la mitingul din Piaţa Victoriei - https://t.co/wWGnmNOzax



Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO pic.twitter.com/DZlG1LmeQZ — AGERPRES (@agerpres) 10 августа 2018 г.

Протестующие заблокировали движение транспорта на улицах румынской столицы и начали бросать в жандармов бутылки с водой. После этого полиция применила газ.

Медики оказали нескольким пострадавшим помощь на месте, а один из жандармов получил травму предплечья и был доставлен в больницу, говорится в сообщении.

Протестный митинг был запланирован на вечер 10 августа. Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии загодя возбудило уголовное дело в соответствии с законом о "предотвращении и борьбе с терроризмом" от 2004 года в отношении гражданина Овидиу Гросу за подстрекательство к насилию во время предстоящей акции протеста в Бухаресте.

По данным Agerpres, протестующие начали собираться на площади Виктории еще вечером 9 августа.