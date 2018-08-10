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Главная » Мир » Новым комиссаром ООН по правам человека стала экс-президент Чили

Новым комиссаром ООН по правам человека стала экс-президент Чили

Новым комиссаром ООН по правам человека стала экс-президент Чили
Фото: Радио Свобода

Решение было принято консенсусом

10.08.18 13
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Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру на должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН утвердила бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего Верховного комиссара ООН по правам человека сроком на 4 года", – говорится в сообщении.

Решение было принято консенсусом.

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца.

"Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека", - заявил Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет Бачелет.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила тогда созданную структуру "ООН-женщины".

Напомним, у ООН заканчиваются деньги. Многие страны не уплатили взносы или вносят их с опозданием.

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