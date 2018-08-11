На Земле началось последнее солнечное затмение в 2018 году

11 августа 2018 года с 11:02 по 14:30 на Земле происходит одно из самых влиятельных солнечных затмений 2018 года. Это солнечное затмение будет последним в текущем году.

Его смогут наблюдать жители Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, а также Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады. Пик затмения ожидается в 12:46.

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В течение года на планете может происходить от 2 до 5 солнечных затмений. В 2018 году люди в некоторых частях Земли видели уже два затмения. Одно из них - 28 июля.

В Украине, к сожалению, 11 августа солнечное затмение видно не будет.



Тем не менее, по сравнению с другими затмениями Солнца, которые наблюдались в этом году, предстоящее затмение считается наиболее видимым.



По прогнозу астрологов, затмение будет благоприятным для финансовых дел и творчества, но может стать сложным испытанием для тех, кто состоит в нездоровых отношениях.