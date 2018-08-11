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Видео Названо самое быстрое существо на Земле

<span class="label red">Видео</span> Названо самое быстрое существо на Земле
Фото: naked-science.ru

Одноклеточное червеподобное может двигаться со скоростью до 724 км/ч

11.08.18 1520
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Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо на Земле. Им оказалось одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum, сообщает Naked Science.

Этот обитатель пресной воды длиной лишь 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек и сокращений туловища. 

Spirostomum ambiguum может двигаться со скоростью до 724 км/ч.



При этом ученые не знают, благодаря чему простейшему удается развивать такую скорость. Поняв это, ученые надеются создать миниатюрных скоростных роботов.

Отметим, ранее в Филиппинах на пляж в городе Сан-Антонио из океана вымыло непонятный волосатый шестиметровый глобстер.

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