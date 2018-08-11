Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо на Земле. Им оказалось одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum, сообщает Naked Science.
Этот обитатель пресной воды длиной лишь 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек и сокращений туловища.
Spirostomum ambiguum может двигаться со скоростью до 724 км/ч.
При этом ученые не знают, благодаря чему простейшему удается развивать такую скорость. Поняв это, ученые надеются создать миниатюрных скоростных роботов.
Отметим, ранее в Филиппинах на пляж в городе Сан-Антонио из океана вымыло непонятный волосатый шестиметровый глобстер.