Одноклеточное червеподобное может двигаться со скоростью до 724 км/ч

Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо на Земле. Им оказалось одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum, сообщает Naked Science.



Этот обитатель пресной воды длиной лишь 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек и сокращений туловища.

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Spirostomum ambiguum может двигаться со скоростью до 724 км/ч.





При этом ученые не знают, благодаря чему простейшему удается развивать такую скорость. Поняв это, ученые надеются создать миниатюрных скоростных роботов.

Отметим, ранее в Филиппинах на пляж в городе Сан-Антонио из океана вымыло непонятный волосатый шестиметровый глобстер.