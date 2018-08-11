Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море

Отряд российских боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск" завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Северного флота.



"На переходе морем экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств. А экипаж БПК Североморск отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 км, корабли Северного флота выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства".



За время выхода из главной базы флота в Североморске, который состоялся 5 июля, боевые корабли преодолели более шести тысяч морских миль.

Отметим, в апреле Сторожевые корабли ВМФ России "Пытливый" и "Сметливый" также входили в акваторию Средиземного моря.