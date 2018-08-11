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Президент Турции пригрозил властям США поиском новых союзников

Президент Турции пригрозил властям США поиском новых союзников
Фото: 24СМИ

Турция и США уже 60 лет являются стратегическими партнерами и союзниками по НАТО

11.08.18 58
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал американские власти пересмотреть отношение к Анкаре. В противном случае – грозится начать поиск других друзей и союзников.

Об этом говорится в статье турецкого лидера, опубликованной в New York Times, сообщает Анадолу в субботу, 11 августа.

Эрдоган напомнил, что Турция и США уже 60 лет являются стратегическими партнерами и союзниками по НАТО. Но сейчас Штаты не способны понять и с уважением отнестись к опасениям турецкого народа.

"Вашингтон, пока не стало слишком поздно, должен отказаться от ошибочного мнения о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Если Вашингтон не откажется от однобокого и неуважительного курса, то Турция будет искать новых друзей и союзников", – написал Эрдоган.

Он напомнил о разногласиях между США и Турцией относительно деятельности проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и которого Анкара обвиняет его в организации неудавшейся попытки переворота в 2016 году и безрезультатно требует его выдачи.

Важными проблемами Эрдоган считает оказываемую США поддержку военизированным формированиям курдов в Сирии, а также историю с американским пастором Эндрю Брансоном, которого в Турции намерены судить за шпионаж и поддержку терроризма.

"Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не покажут, что осознают, с какими угрозами сталкивается наша нация, то наше партнерство может оказаться под вопросом", – резюмировал Эрдоган.

Отметим, отношения США и Турции обострились после того, как 1 августа Вашингтон ввел санкции в отношении министра внутренних дел и министра юстиции Турции. Анкара объявила об ответных мерах, пригрозив арестовать имущество глав Минюста и Министертсва внутренней безопасности США, если таковые будут обнаружены на территории Турции.

Курс турецкой лиры к доллару США во время торгов 9 августа обновил исторический минимум, упав за день на 4%, до 5,42 лиры за доллар, на фоне ухудшения турецко-американских отношений. В апреле, до начала падения, доллар стоил 4 лиры.

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