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Главная » Мир » Настало время высказаться Америке: на сайте Белого дома появилась петиция с призывом спасти Сенцова
Настало время высказаться Америке: на сайте Белого дома появилась петиция с призывом спасти Сенцова
Фото: flickr.com/photos/nathaninsandiego
Освобождение заложников Кремля

Настало время высказаться Америке: на сайте Белого дома появилась петиция с призывом спасти Сенцова

Петицию рассмотрит администрация президента США, если она до 8 сентября наберет 100 тыс. подписей 

11.08.18 106
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На сайте петиций администрации президента США появилась петиция с призывом спасти незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 90 дней. Соответствующая петиция зарегистрирована 9 августа.

До 8 сентября петицию должны подписать 100 тыс. человек, чтобы Белый дом сделал официальное заявление по этому поводу.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину за немедленным освобождением Олега Сенцова и других. Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", – говорится в тексте петиции.

На данный момент свои подписи под петицией поставили 786 человек.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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