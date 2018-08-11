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Главная » Мир » Видео Спикер МИД РФ стала почетным гражданином сербского города

Видео Спикер МИД РФ стала почетным гражданином сербского города

<span class="label red">Видео</span> Спикер МИД РФ стала почетным гражданином сербского города
Фото: Утро

Мария Захарова получила почетное звание в Гуче

11.08.18 114
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Пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марию Захарову сделали почетной гражданкой сербского города Гуча. Об этом сообщает Радио Свобода.

В городе на протяжении 58 годов проходит фестиваль трубачей. В этом году впервые за всю его историю фестиваль открыл посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

В своей речи он рассказывал о сербско-российской дружбе, и в качестве ее подтверждения сообщил, что Захаровой присвоили звание почетного гражданина.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова попыталась привести пример русофобии на Западе, но попала впросак. Захарова вспомнила фразу, которую по ошибке приписывают бывшей главе правительства Великобритании Маргарет Тэтчер.

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