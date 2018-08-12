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Главная » Мир » Участники покушения на Мадуро скрылись в Перу

Участники покушения на Мадуро скрылись в Перу

Участники покушения на Мадуро скрылись в Перу
Фото с сайта qcostarica.com

Президент просит помочь в захвате террористов

12.08.18 73
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Некоторые из участников покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу.

Об этом сообщает El Universal.

Мадуро призвал правительство Перу помочь в захвате террористов и возвращении их в соответствии с международным правом венесуэльским властям.

"Мы знаем, что часть этих террористов отправилась в Перу, чтобы спрятаться и найти хоть какую-то защиту", - заявил президент.

Количество беглецов Мадуро не назвал, а 10 августа стало известно, что подозреваются в покушении на президента Венесуэлы 25 человек. Из них арестовано всего десять.

Напомним, Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции, а тот назвал это фарсом.

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