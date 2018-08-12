Участники покушения на Мадуро скрылись в Перу

Некоторые из участников покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу.
Об этом сообщает El Universal.
Мадуро призвал правительство Перу помочь в захвате террористов и возвращении их в соответствии с международным правом венесуэльским властям.
"Мы знаем, что часть этих террористов отправилась в Перу, чтобы спрятаться и найти хоть какую-то защиту", - заявил президент.
Количество беглецов Мадуро не назвал, а 10 августа стало известно, что подозреваются в покушении на президента Венесуэлы 25 человек. Из них арестовано всего десять.
Напомним, Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции, а тот назвал это фарсом.