В Венгрии перевернулся автобус с украинцами, 14 пострадавших

На севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Венгрии.

“11 августа во второй половине дня на территории области Ноград (Венгрия), на 59 км автодороги №2, произошла авария микроавтобуса (по неизвестным причинам съехал с дорожного полотна и перевернулся), который перевозил граждан Украины. Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказана первая медицинская помощь, все госпитализированы с различными травмами”, - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 - легкие. Погибших нет.

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По сообщению полиции, из 13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат.

Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешили покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, один - в коме (угроза жизни остается). Возле него находится отец.

Напомним, масштабное ДТП произошло в Запорожье: шесть погибших, более десяти пострадавших.