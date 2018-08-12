Путину доверяет менее четверти россиян, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел фонд "Общественное мнение" (ФОМ) 4 - 5 августа.

Так, респондентам задали вопрос: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?", можно выбрать только один вариант ответа.

Нынешний рейтинг Путина - самый низкий с 2013 года, тогда он тоже составлял 45 %. С конца 2016 по июнь 2018 года он не опускался ниже 60 %.

Также снизился и рейтинг доверия к Путину. На вопрос "Вы доверяете или не доверяете В. Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" выбрало лишь 24 % опрошенных. В то же время, вариант "Безусловно не доверяю" выбрало 17 % респондентов.

Рейтинг партии "Единая Россия" на данный момент составляет 32 %. В январе 2018 года он составлял 51 %, а в 2015 году – 55 %.

Опрос "ФОМ" проводился 4-5 августа в 207 населенных пунктах в 73 субъектах РФ, в нем приняли участие 3000 респондентов.

Напомним, Путин разрешил Сечину не возвращать валюту.