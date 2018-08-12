Гиппопотам убил туриста в Кении

Еще один человек успел сбежать, отделавшись ушибами

Турист из Китая в районе озера Найваша в Кении подошел слишком близко к бегемоту и был убит.

Об этом сообщила Служба охраны дикой природы Кении.

Как передает The Star, группа китайцев, которые отдыхают в гостинице на берегу Найвашы, делали фотографии на берегу и подошли слишком близко к животным. В результате гиппопотам схватил 66-летнего мужчину за грудь.

Турист скончался по дороге в больницу от потери крови.

Гиппопотамы - самые опасные животные для человека среди крупных млекопитающих. Ежегодно их жертвами в Африке становятся примерно 500 человек.

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Напомним, три российских журналиста, убитые в Африке, прилетели в страну под видом туристов.