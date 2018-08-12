Мощные взрывы в Сирии - погибли более 30 человек

Сегодня, 12 августа, в Сирии в районе Сермада произошли мощные взрывы. По предварительным данным, погибли не менее 32 человек, 45 ранены.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Руководитель Сил гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что взрывы произошли в районе, где расположились сирийцы, принудительно эвакуированные с севера провинции Хомс.

"Серия взрывов прогремела приблизительно в четыре утра. Разрушены два шестиэтажных здания, где были размещены бывшие жители Хомса. Спасательно-поисковые операции продолжаются. Из под завалов вызволены 13 человек. Пострадавшие доставлены в больницы", - сообщил он.

Пока неизвестно, что послужило причиной взрывов.

Напомним, по словам Советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Яна Эгеланна, конфликт в Сирии подходит к концу. ООН не нашла ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным.