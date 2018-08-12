Сегодня ночью можно увидеть самый красивый метеорный дождь в году

В ночь с 12 на 13 августа можно увидеть пик ежегодного звездопада Персеиды.
Об этом сообщает NASA.
Метеорный поток продолжается с начала месяца, постепенно увеличивая количество метеоров в час. Больше всего их можно увидеть в середине августа.
Персеиды принято считать одним из лучших метеорных дождей в году.
Этой ночью ожидается в среднем до 60 метеоров в час.
В NASA советуют смотреть на небо около 2:00 ночи или прямо перед рассветом. Именно в это время можно увидеть наиболее частый звездопад.
Лучше рассматривать метеорный поток на открытом пространстве подальше от света.
Напомним, частная компания Astro Live Experience (ALE) собирается запустить в развлекательных целях искусственный метеоритный дождь над Японией уже к 2020 году.