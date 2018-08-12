В Канаде на авиашоу разбился самолет, есть пострадавшие

В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет 1930-х годов выпуска.
Об этом сообщает пресс-служба авиашоу.
Инцидент произошел после окончания шоу, когда биплан deHaviland Dragon Rapide взлетел.
На борту находились пилот и четыре пассажира. Все пятеро были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Причины произошедшего выясняются.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий за неделю самолет разбился в Швейцарии
Напомним, в аэропорту Сиэтла (США) потерпел катастрофу пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400. Вечером пятницы, 10 августа, авиалайнер взлетел без разрешения диспетчеров и вскоре рухнул на землю.