Ученые обнаружили в прирде живых ровесников динозавров

Ровесниками динозавров оказались кораллы. Их предки и симбионты появились еще в юрском периоде и смогли пережить сразу несколько массовых вымираний животных.

К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Раньше мы предполагали, что современные кораллы появились примерно 50 миллионов лет назад. Наш анализ показывает, что это произошло намного раньше – предки полипов и водорослей начали жить вместе еще на заре эры динозавров, примерно 160 миллионов лет назад. Они пережили несколько мощнейших катаклизмов, почти полностью стиравших их с лица Земли", — заявил Тодд Ладжунесс из университета Пенсильвании.

Колонии кораллов — один из самых чувствительных индикаторов изменения климата и экологических перестроек в водах океана. Малейшие изменения в средней температуре воды, движения течений и кислотности отражаются на способности кораллов строить известковые раковины. В частности, потепление воды и повышение кислотности мешают полипам захватывать ионы кальция и углекислоты, что разрушает их панцири и негативно сказывается на прочности рифов.

По этой причине ученые считали, что современные виды кораллов и их колонии появились относительно недавно, так как любые серьезные перемены климата, и особенно массовые вымирания животных, должны были сильнее всего сказываться на полипах и их компаньонах.

Ладжунесс выяснили, что эта идея была ошибочной, изучив ДНК различных видов водорослей из рода Symbiodinium, обитающих внутри полипов. Ученые предположили, что они, как и все существующие сегодня кораллы, происходят от одного общего предка.

Если это действительно так, то мелкие различия в наборах мутаций в ДНК современных водорослей "выдадут" ученым то время, когда кораллы и водоросли впервые наладили отношения. Параллельно биологи изучали ископаемые останки кораллов и панцири так называемых динофлагеллят, одноклеточных водорослей, предположительных предков симбионтов полипов.

Оказалось, что эти водоросли действительно происходили от одного общего предка и при этом были невероятно древними. По словам ученых, первые симбионты кораллов появились примерно 165 миллионов лет назад, в начале юрского периода, когда их предки пережили своеобразный эволюционный взрыв.

За последующие годы раздельной эволюции, как отмечает Ладжунесс, различия между этими водорослями стали столь серьезными, что их следует разделить не только на отдельные виды, но и рода. В общей сложности, ученые предлагают выделить 15 новых категорий в семействе Symbiodiniaceae, в который входили водоросли "рода" Symbiodinium.

"Окаменелые останки кораллов говорят о том, что современные разновидности рифовых полипов появились примерно в то же время, что и их симбионты. Это совпадение, как мы полагаем, не было случайностью. Оно говорит о том, что формирование подобного союза между водорослями и полипами позволило им стремительно захватить все моря Земли и дожить до сегодняшних дней", — заключает ученый.

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Напомним, в Китае исследователи из Лестерского и Оксфордского университетов, а также Университета Юньнань обнаружили окаменелые останки представителей рода канцеллоидов, которые обитали на Земле 540 миллионов лет назад.