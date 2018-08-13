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Главная » Мир » Во время взрыва склада боеприпасов в Сирии погибло 12 детей

Во время взрыва склада боеприпасов в Сирии погибло 12 детей

Во время взрыва склада боеприпасов в Сирии погибло 12 детей
Фото с сайта Политека

Число жертв растет

13.08.18 37
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В Сирии в провинции Идлиб в результате взрыва на складе оружия погибли по меньшей мере 39 человек. Среди них 12 детей. 

Об этом сообщает ВВС.

Склад боеприпасов принадлежал нелегальным торговцам оружием.

"Один из добровольцев-спасателей сообщил немецкому агентству "Дойче Прессе-агентура", что в результате взрыва также ранены не менее 70 человек, и спасатели продолжают разбирать руины на месте взрыва, чтобы достать других жертв", — сообщает Политека.

Число жертв растет, поскольку спасатели продолжают находить под завалами новых пострадавших.

"Сначала поступила информация о 18 погибших. Затем там добавили, что число выявленных в руинах жертв растет. Все ли погибшие – гражданские, и какова причины взрыва – пока не известно", — подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, Идлиб - последний регион Сирии, который еще контролирует сирийская оппозиция. Ожидается, что скоро туда отправят правительственные войска.

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