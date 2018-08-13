В Перу упал автобус в пропасть, погибли 15 человек

В Перу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 15 человек.

Об этом сообщает Xinhua.

Автобус дальнего следования упал в овраг с высоты 150 метров на горной дороге между городами Пукальпа и Уануко, в перуанском департаменте Анкаш.

Инцидент произошел в 0:15 по местному времени. Автобус вылетел с дороги и скатился по склону.

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Водитель транспорта оказался в числе погибших, травмы получили не менее 48 человек из 60 пассажиров. Еще один ребенок числится пропавшим без вести.

По предварительным данным, аварию спровоцировали технические неполадки.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в Венгрии перевернулся автобус с украинцами, 14 пострадавших.