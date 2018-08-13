В ответ на санкции Вашингтона Россия хочет отказаться от долларов

Россия сокращает вложения в американские госбумаги и переходит от расчетов в американских долларах к расчетам в других валютах в ответ на санкции.

Как передает Интерфакс, об этом заявил первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала Россия-1.

"Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков которые вытекают из действий наших американских партнеров. Это уже происходит, мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы, золотовалютных резервов и, в части этих резервов, резервов правительства в виде ФНБ (Фонда национального благосостояния). Мы уменьшили вложения этих средств в американские бумаги, оттуда их забрали", - напомнил Силуанов.

Он также отметил, что Россия стремится наладить расчеты в национальной валюте, а также в евро и китайских юанях, чтобы снизить зависимость от американского доллара.

"Во всяком случае, это те валюты, которые безопасны, которые не проходят через американские банки и которые не попадают под контроль американского казначейства. По сути, мы ограничиваем расчеты, сделки в американской валюте, и по сути, доллар который считался мировой валютой, его устойчивость подрывается, потому что действия американских властей, которые говорят: "сегодня мы введем одни ограничения, завтра другие", - подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно?", - добавил он.

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Напомним, в российском МИД ответили на американские санкции с помощью эмодзи.