Москва готова обсудить с Вашингтоном вопрос санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе США.

Об этом передает ТАСС.

"Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, актуален ли вопрос двусторонней встречи в свете заявлений Вашингтона о санкциях.

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"По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если конечно же американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга", - подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, премьер-министр России назвал новые американские санкции объявлением войны.