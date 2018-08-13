У пятерых из них тяжелые травмы

В результате обрушения деревянной платформы на фестивале в Виго пострадали не менее 313 человек, сообщил министр здравоохранения провинции Галисия Хесус Васкес Альмуинья.

Об этом передает Europa Press.

Сообщается, что 313 пострадавших до сих пор находятся в больницах. При этом у пятерых из них тяжелые травмы.

"Я был во всех больницах, где находится большая часть пациентов. У них в основном ушибы, пострадавшие спокойно сотрудничают со службами здравоохранения", - добавил Альмуинья.

Напомним, во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго рухнула деревянная платформа.

Инцидент произошел около полуночи, когда толпа слушала рэпера с Майорки Rels B.