Путин встретится с Меркель 18 августа

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина может состояться 18 августа.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Планируется, что переговоры пройдут в резиденции Мезеберге, именно ее традиционно используют для приема иностранных гостей.
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"Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики", - говорится в сообщении.
Пока детали предстоящей встречи лидеров двух стран не сообщают.
Предыдущая встреча Меркель и Путина состоялась 18 мая в Сочи.
Напомним, Макрон и Путин говорили по телефону, поднималась ли тема Сенцова неизвестно.