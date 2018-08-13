Влада Листьева заказал кто-то незначительный, - Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко не согласился с одним из экс-ведущих программы "Взгляд" Дмитрием Захаровым, заявившим, что за убийством гендиректора ОРТ Владислава Листьева стоял Борис Березовский.

Об этом сообщается на сайте радиостанции.



По словам Доренко, Березовский мог бы просто снять» Листьева. При этом, как заявил журналист, сам бизнесмен считал заказчиком убийства Листьева бывшего главу Службы безопасности президента России Александра Коржакова. "Борис всегда думал, что убил Коржаков", — сказал Доренко, отметив, что сам не согласен с этой версией.



По мнению Доренко, заказчиком убийства Листьева на самом деле была незначительная фигура криминального мира. "На Первом канале были какие-нибудь бартеры, были какие-нибудь откаты", — сказал Доренко. Он добавил, что дело до сих пор не раскрыто потому, что "сыграл кто-то совсем мелкий".

Отметим, накануне стало известно, что, по версии Захарова, причиной произошедшего стал мораторий, наложенный руководством ОРТ на все виды рекламы. Захаров отметил, что в результате процента с доходов от рекламы лишился Борис Березовский. Другой ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский заявил, что не верит в эту версию, добавив, что на беглого человека (Бориса Березовского. — Ред.) всегда проще списать подобные происшествия.

Напомним, Влад Листьев был застрелен у подъезда собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство до сих пор остается не раскрытым. Борис Березовский — бизнесмен, участвовавший в создании ОРТ. Входил в состав совета директоров телекомпании. Умер в Великобритании в марте 2013 года.