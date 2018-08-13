В Турции обвиняют соцсети в обвале национальной валюты

Генеральная прокуратура Турции заподозрила пользователей соцсетей во влиянии на курс доллара.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Прокуратура расследует дело об угрозе экономической безопасности, в котором фигурируют 346 аккаунтов в социальных сетях. Их владельцы якобы распространяли ложные сообщения, что привело к росту курса доллара.

"Расследование было начато в отношении людей, чьи действия представляли угрозу экономической безопасности через манипулятивные сообщение в медиа и на страницах в социальных сетях", - заявили в прокуратуре.

В правоохранительном ведомстве считают такие действия фигурантов дела "нацеленными против Республики Турция, ее мира и экономической безопасности".

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Напомним, обвал курса турецкой валюты, вынудивший власти страны пойти на экстренные меры, произошел на прошлой неделе. В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. Максимальное падение с открытия торгов составило 14%. 13 августа, исторический минимум был вновь обновлен: после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 — курс турецкой валюты упал еще на 8%.



Падение стоимости турецкой валюты произошло на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. Очередное обострение отношений с Вашингтоном произошло 1 августа, когда санкции были введены против двух турецких министров.