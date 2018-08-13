В Индии макака украла маленького ребенка и отказывалась его отдавать. Обезьяна ожесточенно отбивалась от всех, кто пытался приблизиться.

Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео, передает ТСН.

На записи видно, что животное крепко сжало ребенка задними лапами, а передними дерется с людьми. Обезьяну пытались задобрить едой, но она нападала на людей, кусалась, хватала за одежду.

Освободить ребенка удалось только тогда, когда обезьяна случайно отвлеклась. Малыш, побывавший в заложниках у животного, получил многочисленные ушибы и царапины, но его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, 20 июня, в зоопарке Сан-Франциско (Калифорния, США) в возрасте 46 лет умерла одна из самых известных горилл в мире — Коко. Она освоила язык жестов и могла полноценно общаться с людьми.