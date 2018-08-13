Бывший прокурор Крыма Поклонская сыграла свадьбу

Бывшая прокурор Крыма 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж, сообщает Daily Storm.
Ее избранником стал 47-летний юрист Иван Соловьев, который возглавляет аппарат уполномоченного по правам человека РФ.
Как передает издание, свадьба прошла в Крыму, сама церемония была скромной. Среди гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, а также родственники и друзья.
Также известно, что торжество имело частный характер. Сама Поклонская заявила, что пока отказывается комментировать свою личную жизнь. Ранее Поклонская состояла в гражданском браке и имеет 12-летнюю дочь Анастасию.
Напомним, наследники дома Романовых назвали безумной бывшего "прокурора" аннексированного Крыма и пожелали ей выздоровления.