В результате сильного взрыва в Сирии погибло 69 человек

69 человек погибло в результате взрыва здания в подконтрольном повстанцам сирийском городе Сармада, сообщает Голос Америки.
Предположительно, здание использовалось в качестве оружейного склада. Как сообщила Британская мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights , боеприпасы в подвале здания сдетонировали, в результате чего обрушилось все многоэтажное строение.
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Сирийские правительственные войска, тем временем, направили дополнительные подкрепления перед возможным наступлением на провинцию Идлиб, которая остается последним крупным оплотом повстанцев в Сирии.
Напомним, недавно в сирийской провинции Идлиб в результате взрыва на складе оружия погибли по меньшей мере 39 человек. Среди них 12 детей.