В результате сильного взрыва в Сирии погибло 69 человек

Взрыв произошел в результате детонации хранившихся в здании боеприпасов

69 человек погибло в результате взрыва здания в подконтрольном повстанцам сирийском городе Сармада, сообщает Голос Америки.

Предположительно, здание использовалось в качестве оружейного склада. Как сообщила Британская мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights , боеприпасы в подвале здания сдетонировали, в результате чего обрушилось все многоэтажное строение.

Сирийские правительственные войска, тем временем, направили дополнительные подкрепления перед возможным наступлением на провинцию Идлиб, которая остается последним крупным оплотом повстанцев в Сирии.

Напомним, недавно в сирийской провинции Идлиб в результате взрыва на складе оружия погибли по меньшей мере 39 человек. Среди них 12 детей.