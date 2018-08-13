Экс-президента Армении Кочаряна освободили из-под стражи

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов и изменил меру пресечения бывшему президенту Армении (1998-2008) Роберту Кочаряну, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, решение суда было принято связи с тем, что Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

Кочарян был арестован 28 июля судом первой инстанции по ходатайству Специальной следственной службы Армении. Ему вменяется попытка в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочарян был арестован на два месяца.

"Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкасаемость экс-президента", – сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Обвинение экс-лидеру Армении были предъявлены в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года, когда в стране состоялась многотысячная акция в знак протеста против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Демонстранты были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Напомним, суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте обвиняемого по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года второго президента Армении Роберта Кочаряна.